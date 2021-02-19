Чистая прибыль ДОМ.РФ за 2020 год выросла почти на 30%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "ДОМ.РФ" в 2020 году выросла почти на 30% по сравнению с 2019 годом и достигла более 26,3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из консолидированной финансовой отчетности компании, опубликованной в пятницу.

"По итогам года консолидированная прибыль группы составила 26,3 млрд рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с прошлым годом, а достаточность собственных средств - около 28%. Таким образом, обеспечен необходимый запас прочности для реализации наших амбициозных планов на 2021 год", - прокомментировал результаты отчетности генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Портфель ипотечных активов компании увеличился за год на 26,6% - до 909,5 млрд рублей, портфель проектного финансирования вырос в три раза - до более 1 трлн рублей. Консолидированные активы ДОМ.РФ выросли на 27,5% - до 1,33 трлн рублей.

Чистые процентные доходы за 2020 год составили 24 млрд рублей, увеличившись почти на 34% по отношению к 2019 году. Обязательства ДОМ.РФ выросли почти на 37% - до почти 1,2 трлн рублей. Рентабельность собственных средств компании выросла на 3,8 п. п. - до 16,8%, а достаточность собственных средств на конец 2020 года составила 28,1%.

"На протяжении всего года мы работали в тесной связке с правительством РФ и Банком России - на базе инфраструктуры ДОМ.РФ был реализован целый ряд антикризисных решений, включая запуск программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%, благодаря которой жилищные условия в 2020 году улучшили более 350 тысяч граждан. Своевременно реализованные меры обеспечили восстановление спроса на жилье и бесперебойную работу отрасли. Удалось сохранить миллионы рабочих мест и не допустить появления новых обманутых дольщиков", - отметил Мутко. Также, по его словам, в 2020 году началась работу по новым для компании направлениям: развитие механизма инфраструктурных облигаций, финансирование индивидуального жилищного строительства, а также доступная аренда жилья.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.