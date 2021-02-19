Минтранс предлагает перейти к новой тарифной политике в сфере грузовых ж/д перевозок

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ считает, что необходимо создать новую тарифную политику для грузовых железнодорожных перевозок. Об этом глава министерства Виталий Савельев сообщил в ходе итогового заседания правления РЖД за 2020 год.

"Совершенно очевидно, что давно назрела необходимость разработки и применения принципиально новой тарифной политики на грузовые железнодорожные перевозки, которая не будет давать искаженных ценовых сигналов рынку. Она позволит видеть экономику перевозки на конкретных маршрутах, минимизирует перекрестное субсидирование перевозок дешевых грузов за счет высокостоимостных", - сказал он.

В 2020 году РЖД предложили изменить принятые в 2017 году долгосрочные тарифные решения, в том числе провести в 2021 году дополнительную индексацию тарифов на порожний пробег вагонов и перевозку грузов в контейнерах. Предложения компании вызвали бурную реакцию участников рынка, против которых выступили, в том числе железнодорожные операторы и металлурги. В результате правительство решило сохранить параметры долгосрочной тарифной политики РЖД на 2021 год и отказаться от дополнительной индексации грузовых тарифов. Таким образом, повышение тарифов на железнодорожные перевозки в пределах лимита, который определен принципом "инфляция минус 0,1%", составило 3,7%.

РЖД в 2021 году предложат участникам рынка ряд тарифных решений, которые могут вступить в силу уже в 2022 году, среди них - дополнительная индексация перевозок контейнеров и антрацита, сообщил в начале 2021 года заместитель генерального директора компании Алексей Шило.