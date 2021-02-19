ФАС попросили проверить обоснованность роста цены на упаковку на 10-15%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" (РПС, объединяет более 400 предприятий ) обратилась в ФАС с просьбой проверить рост стоимости пластиковой упаковки, который достиг 10-15%. Об этом говорится в письме ассоциации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Одним из факторов, влияющим на себестоимость товаров, является стоимость упаковочных материалов. С конца 2020 года по текущий момент участники РПС получают от поставщиков пластиковой упаковки предупреждения о росте цен на их продукцию и новые прайс-листы. В среднем на пластиковую упаковку и пленку повышение составляет 10-15%", - отмечается в документе.

Как сообщили в ассоциации, столь значительное повышение цен поставщики объясняют ростом стоимости приобретаемого ими сырья: гранул для производства полиэтилена. По представленной ими информации, несмотря на то, что гранулы производятся в России и их себестоимость не должна зависеть от курса иностранных валют, с июня прошлого года стоимость полимеров выросла на 25-30% и в январе достигла 115 тыс. рублей за тонну против 78 тыс. рублей за тонну в июне. "С учетом изложенной информации, с целью недопущения дестабилизации ситуации на продовольственном рынке просим в рамках полномочий Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность повышения цен на упаковку по всей цепочке поставок", - говорится в письме.

Как пояснил ТАСС зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, доля упаковки в себестоимости продуктов варьируется в зависимости от категории. По его словам, обычно она составляет до 7%, но в некоторых случаях достигает 30% и более процентов. Он также отметил, что упаковка иностранного производства обычно дороже из-за наличия таможенной пошлины, которая составляет 6,5-9,5% в зависимости от типа пленки. "Так, стоимость импортного полиэтилена в декабре 2020 года составляла 98 тыс. рублей за тонну, тогда как стоимость отечественного находилась на уровне 89 тыс. рублей за тонну, хотя на экспорт российские поставщики предлагают пленки ниже внутренних цен", - отметил он.

По мнению Леонова, в ситуации, когда поставщики балансируют на грани рентабельности и не имеют возможности покрыть возросшие издержки за счет собственных средств, удорожание упаковки автоматически скажется на росте себестоимости многих категорий продуктов. "На наш взгляд, необходимо для снижения стоимости упаковки убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями, либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", - считает он.