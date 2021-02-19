Глава Прикамья поручил ускорить строительство нового моста через Чусовую

ПЕРМЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил компании-подрядчику строительства нового моста через реку Чусовую ускорить темпы строительства. Мост должен стать частью транспортного коридора Москва - Казань - Пермь - Ханты-Мансийск - Сургут - Томск. Из 14 мостовых опор установлено только две береговые, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"Это один из самых значимых объектов инфраструктуры, которого очень ждут. У нас существенно выросли объемы грузов предприятий севера края, развивается дачное строительство, и на мосту через Чусовую люди подолгу стоят в пробках, особенно в летний период. Поэтому, с учетом всех обстоятельств, нам нужно выработать решение, как ускорить строительство. Мы готовы корректировать условия концессионного соглашения, но сделать это нужно так, чтобы ничто не препятствовало возведению объекта. На этом этапе важно "раскачать" стройку, чтобы нарастить темпы и ввести мост как можно быстрее", - приводятся в сообщении слова Махонина.

В ходе инспекции стройки главный инженер генерального подрядчика акционерного общества "Стройтрансгаз" в Пермском крае Максим Смагин заверил губернатора, что компания планирует увеличить штат сотрудников с 250 человек до 600-700, продолжить вести работы на объекте круглосуточно. При наступлении положительных температур возобновятся дорожные работы на участках, примыкающих к существующей четырехполосной дороге и на подходе к мосту, а также начнется возведение путепровода в районе улиц Цимлянской и Корсуньской.

Детальный график выполнения работ на 2021 год был представлен на подпись министру транспорта Пермского края Андрею Алякринскому и гендиректору "Стройтрансгаза" Владимиру Лавленцеву. "Сейчас на правом берегу идет устройство 13-й опоры, строится площадка под 12-ю опору. На левом берегу на прошлой неделе выполнена заливка бетона на первую ступень тела опоры. На этот год мы запланировали работы по всем 12 русловым опорам, для их возведения будет задействован флот. К концу года мы увидим все 14 опор моста", - пояснил Смагин.

Строительство "моста-близнеца" через реку Чусовую рядом с уже действующим, транспортных развязок на подходе к нему и реконструкция старого мостового перехода ведется с 2018 года в рамках концессионного соглашения с "Пермской концессионной компанией" (ПКК). Ввод объекта позволит разгрузить существующий мост и избавиться от регулярных пробок. Протяженность строящегося моста с четырехполосным движением составит 1,5 км, а вместе с подходами к нему - 9,2 км. По соглашению сдать объект должны в 2022 году.