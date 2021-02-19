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Хайкоу и Санья стали самыми популярными направлениями автотуризма на каникулах в Китае

Из-за пандемии многие путешественники скорректировали свои праздничные планы и отправились в районы, расположенные поблизости от места работы или проживания, отмечает портал "Наньхайван"

ХАЙКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Города Хайкоу и Санья в южной китайской провинции Хайнань возглавили рейтинг наиболее популярных в Китае направлений для путешествий на арендованных автомобилей в период "золотой недели" выходных по случаю Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на данные компании Ctrip - лидера онлайн-туриндустрии страны.

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Из-за пандемии коронавируса, как указывает ресурс, в этом году многие скорректировали свои праздничные планы и отправились путешествовать в районы, расположенные поблизости от места работы или проживания. Автомобильный туризм стал одним из самых популярных направлений, что объясняется выгодными предложениями по аренде автомобилей и безопасностью в условиях пандемии.

В компании также назвали топ-10 городов Китая, отели которых пользовались наибольшей популярностью во время новогодних каникул. Список возглавили Шанхай, Пекин и Санья. В первую десятку также вошли Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин, Ханчжоу, Нанкин, Чжухай и Сучжоу. До 60% всех бронирований пришлось на четырех- и пятизвездочные отели. Самыми популярными направлениями для воздушных перелетов в период новогодних каникул для Хайнаня стали рейсы Санья - Шанхай, Санья - Пекин и Пекин - Санья.

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык. "Золотая неделя" выходных по случаю Чуньцзе для китайцев - это традиционное время для путешествий как по стране, так и за рубеж, однако в этом году из-за пандеми турпоток упал по всем направлениям на фоне призыва властей не совершать поездки без крайней необходимости. Остров Хайнань тем не менее неизменно пользовался огромной популярностью.

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