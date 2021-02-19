Росавиация не подтверждает возобновление чартерных полетов в курортные города Египта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росавиация не подтверждает информацию о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", - говорится в сообщении агентства.

Накануне газета Al-Ahram сообщила, что чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта будет возобновлено с 28 марта. Позже в Министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что Москва и Каир договорились о возобновлении полетов, но точной даты еще нет.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа представителей Минтранса и экспертов в области безопасности на воздушном транспорте, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, а также инфраструктуру красноморских курортов. Поскольку прошлой весной из-за пандемии нового коронавируса работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев, рассказал ранее российским журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Инспекция стала первой с января 2020 года.

Авиакатастрофа на Синае

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.