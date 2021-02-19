Инновационный вагон "Смарт" начнет курсировать в метро Петербурга с 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Производитель железнодорожной техники "Трансмашхолдинг" разработал для метрополитена Петербурга инновационный вагон "Смарт". Новая модель будет курсировать на Кировско-Выборгской ("красной") линии городской подземки с начала 2022 года, сообщил вице-губернатор города Максим Соколов на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"Для петербургского метрополитена создан инновационный вагон "Смарт". В начале 2022 года начнем ставить такие составы на "красной" ветке. Модель изготовили конструкторы "Трансмашхолдинга". Это самый технологичный состав в нашей стране", - говорится в сообщении.

Соколов отметил, что для новых вагонов сконструировано "умное" окно, которое транслирует видео на прозрачное стекло. В салонах новой модели будут оборудованы USB-розетки для зарядки гаджетов, модули Wi-Fi, системы вентиляции. Также планируется применять меняющееся в течение дня освещение: утром тона будут холодными, а вечером - теплыми. Кроме того, в салонах будут установлены экраны трех типов: интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой и экраны для трансляции развлекательных и информационных программ.

В вагонах нового поколения предусмотрены специальные места для маломобильных пассажиров и родителей с колясками. Планируется, что модели будут оборудованы расширенными дверными механизмами. "Рассматриваем два варианта: первый - с шириной 140 см, второй - 160 см, что гораздо шире дверей на действующих вагонах. Эта идея позволит ускорить посадку-высадку пассажиров, сократит стоянку поезда на станции и увеличит пропускную способность метрополитена в целом", - добавил вице-губернатор.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.