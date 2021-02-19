Путин 19 февраля проведет встречу с главой Росфинмониторинга

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Также у главы государства запланирован международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин в пятницу работает в Кремле. "Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу - наша финансовая разведка", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Чиханчин регулярно докладывает президенту "по вопросам, прежде всего, контролирования и мониторинга [расходования] бюджетных средств". "Все это детально докладывается", - сказал он.

Вечером у главы государства также запланирован международный телефонный разговор, добавил пресс-секретарь.