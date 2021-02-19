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Песков указал на элементы плановой работы в экономике России

Так представитель Кремля прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва и Минск в случае ужесточения санкций смогут полностью обеспечить себя всем необходимым

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Национальный план действий и нацпроекты являются элементами плановой работы властей РФ, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Москва и Минск в случае ужесточения санкций смогут полностью обеспечить себя всем необходимым. При этом президент Белоруссии указал на знакомый обеим странам советский опыт плановой экономики.

"Смотря что имеется в виду под плановой экономикой: советский госплан или реализация каких-то запланированных проектов, - сказал Песков. - Потому что проектный менеджмент - это тоже в принципе плановая работа. Национальный план действий и нацпроекты - это элементы плановой работы".

Лукашенко 18 февраля заявил, что Минск и Москва, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с вызовами и полностью обеспечить себя необходимым, успешно сотрудничая во всех сферах, будь то космос, биотехнологии или электромобили. Он добавил, что, если страны Запада вводят санкции, то и "свои товары будет потреблять у себя".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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