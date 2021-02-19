Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел на общую сумму около 11 млрд рублей в отношении компаний энергетической отрасли, которые злоупотребляли доверием, поднимали тарифы и выводили деньги за рубеж. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, таможней и Минэнерго ведется работа, в первую очередь по тем компаниям, которые злоупотребляют доверием, поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В целом в 2020 году возбуждено было около 100 уголовных дел, назначено к возмещению ущерба 11 млрд рублей, арестовано 9,5 млрд рублей. Но самое главное - что эта работа дала возможность, по мнению Минэнерго, ограничить рост тарифов, то есть это, конечно, снимет социальную напряженность в определенной степени", - отметил он.

Чиханчин также рассказал, что работа ведется других отраслях экономики. "Продолжаем работать с рыбохозяйственным комплексом, на сегодняшний день только с нашим участием более 30 уголовных дел. Хотел бы остановиться на "крабовом деле" - то, которое известное было. Продолжаем работать, там более 20 уголовных дел, и мы работаем сейчас как раз по зарубежной составляющей с коллегами из финансовых разведок - это Япония, Корея, европейские страны и США. Я думаю, что мы эти деньги найдем и постараемся вернуть государству", - отметил он.