Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в портах РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2023 года с возможностью автоматического продления.

Как сообщил журналистам Савельев, Белоруссия гарантированно перевалит в 2021 году не менее 2 млн тонн нефтепродуктов через порты РФ, при этом межправсоглашением предусмотрена перевалка на этот год 3,5 млн тонн. "По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, с учетом того, что год уже стартовал, то около 2 млн тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами. Следующий год - это 3,2 млн тонн, а 2023 год - 3,1 млн тонн", - отметил министр, отвечая на вопрос ТАСС. Он подчеркнул, что согласно соглашению объем может быть увеличен.

Белорусская калийная продукция

Россия и Белоруссия готовы рассматривать возможность переориентации экспортных отгрузок белорусского калия из портов Прибалтики на порты РФ, сообщили журналистам министры после подписания соглашения.

"У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии, продолжить работу, например калий, калийные удобрения производятся [в Белоруссии] на экспорт в объеме около 10 млн тонн в год. Это означает, что мы можем начать работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять их через российские порты", - отметил Савельев.

"В перспективе мы готовы обсуждать с нашими коллегами данный вопрос. Это могут быть не только калийные удобрения, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более детальной проработки с точки зрения мощностей портовой инфраструктуры. Я думаю, этим вопросом мы плотно займемся", - пояснил Авраменко.

О соглашении

Соглашение об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты Российской Федерации, предполагает перевалку в российских портах на Балтике белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел в 2021-2023 годах. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.