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Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

Все правоохранительные органы будут подключены к личному кабинету в 2021 году, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг запускает так называемый личный кабинет правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Мы запускаем сейчас личный кабинет правоохранительных органов, где тоже в онлайн-режиме идет обмен оперативной обстановкой, работа по конкретным запросам, по каким-то конкретным ситуациям, обучение", - сказал он.

По словам главы ведомства, все правоохранительные органы будут подключены к личному кабинету в 2021 году. "В дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе", - заключил он.
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Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧиханчин, Юрий АнатольевичРоссия
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