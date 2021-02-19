Минтруд: направить маткапитал на накопительную пенсию можно только по решению родителя

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Направить материнский капитал на накопительную пенсию можно только по решению родителей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда РФ, комментируя принятый правительством России проект постановления о закреплении полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло проект постановления о закреплении за Минтрудом полномочий по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

"Как тратить средства материнского капитала - решает только родитель. Новые полномочия касаются выработки правил, то есть порядка действий, для родителей, которые изменили свое решение в отношении использования средств материнского капитала", - рассказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что появление новых полномочий связано с принятием в 2020 году федерального закона, который позволяет родителям более гибко управлять средствами материнского капитала. "Речь идет о тех случаях, когда мама сначала решила направить средства на накопительную часть пенсии, потом отозвала их, чтобы использовать по другим направлениям - например, на покупку жилья или образование ребенку, но не воспользовалась средствами по этим направлениям. Например, ребенок поступил на бюджетное отделение и тратить средства на оплату учебы не потребовалось", - отметили в Минтруде.

Кроме того, там добавили, что до настоящего времени порядок действий для того, чтобы мать снова могла использовать средства маткапитала на накопительную пенсию, если раньше отзывала их на другие направления и не воспользовалась, отсутствовал. По действующим правилам, если женщина приняла решение направить маткапитал на формирование своей накопительной пенсии, до дня назначения этой пенсии она может изменить решение и направить его на другие цели.

О материнском капитале

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырастет на 3,7%, он составит 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на начало 2021 года 2,5 млн семей ни разу не воспользовались средствами материнского капитала.

Экс-глава ПФР Максим Топилин отмечал в интервью ТАСС, что за все время существования программы 75,5% семей хотя бы раз распоряжались средствами материнского капитала, а 62% использовали его полностью. В конце 2019 года Антон Дроздов, занимавший тогда должность главы ПФР, отмечал, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.