Власти Петербурга выделили на антикризисную поддержку бизнеса 2,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях ситуации с пандемией коронавируса 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Александр Беглов на встрече с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

"Во время пандемии мы практически не закрыли промышленные предприятия. В сфере потребительских услуг, конечно, были соответствующие ограничения. Но правительство Санкт-Петербурга приняло решение, и мы выделили на поддержку среднего и малого предпринимательства 2 млрд 100 млн рублей. Такая внушительная цифра, как бы нам сложно ни было, мы все равно это сделали", - сказал губернатор.

По его словам, сегодня в малом и среднем бизнесе в регионе работают порядка 1,2 млн человек. Власти Санкт-Петербурга оказывают "всяческое содействие в развитии МСП".

"Более того, мы сейчас подписываем соглашения с крупными компаниями, как "Газпром", как Объединенная судостроительная корпорация, чтобы они были в том числе задействованы в наш малый и средний бизнес в решении тех задач, которые перед ними стоят", - добавил Беглов.

Поддержать на выходе из кризиса

Титов предложил Беглову поддержать предприятия, наиболее пострадавшие в условиях пандемии коронавируса, и на выходе из кризисной ситуации. "Мы бы просили вас не забывать о том, что бизнес пока еще находится в непростой ситуации. Может быть, <...> на выходе уже из кризиса [надо] плечо подставить каким-то отдельным компаниям, наиболее пострадавшим", - сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена, сейчас положение малого и среднего бизнеса в регионе "немножко восстанавливается, а острые вопросы, которые стояли в прошлом году, нормализуются".

Он отметил эффективность работы администрации города в этом направлении, подчеркнув, что она ведется во взаимодействии с бизнесом.

Оценивая ситуацию в стране, Титов отметил, что "коронакризис" сильнее всего повлиял именно на потребительский рынок, торговлю, рестораны, различные услуги", затронув в основном малые и средние предприятия. По его данным, "по всей России более трети предприятий оказались в тяжелом положении".