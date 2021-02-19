Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг выявил финансовые преступления с бюджетными средствами, выделенными в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19. Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами", - сказал он.

В частности, глава Росфинмониторинга рассказал о раскрытом финансовом преступлении в Иркутской области, где уже арестован министр здравоохранения, и о 30 млн рублей денежных средств, которые были похищены.

"И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге - это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся", - отметил Чиханчин.

Также, по его словам, с учетом того, что жителям России стали выделяться различные пособия, льготы в связи с пандемией, появились так называемые лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. "Сейчас совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, а также правительством Москвы и правительством Московской области проведена работа, выявлена часть этих компаний, они закрыты. Генеральная прокуратура сейчас ведет проверку около 30 компаний", - сообщил глава Росфинмониторинга.