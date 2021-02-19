Крым получил от приватизации в 2020 году около 6,7 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Бюджет Крыма в 2020 году получил 6,68 млрд рублей от приватизации имущества и девяти предприятий, в том числе крупнейшего в России винзавода "Массандра", сообщила на сессии Госсовета республики министр имущественных и земельных отношений региона Лариса Кулинич.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года в бюджет поступило 6,683 млрд рублей. Из них в доходную часть бюджета - около 9,4 млн рублей, на источники финансирования дефицита бюджета - более 6,59 млрд рублей, что почти на 83 млн рублей превышает плановые показатели и составляет выполнение плана в указанный период в размере 101%", - сказала Кулинич.

Она уточнила, что с аукциона в процессе приватизации реализовали 12 объектов по конкурсу, посредством публичного предложения, и по решению суда - по одному объекту. Также были реализованы акции девяти предприятий, в том числе "Производственно-аграрного объединения "Массандра", Керченского металлургического завода, "Крымтехнологий" и Феодосийского оптического завода.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о приватизации предприятий в Крыму, пояснил, что "туда нужно привлекать ресурсы".

По его словам, Крым неоднократно обращался с тем, чтобы вносить в крымские предприятия, находящиеся в госсобственности федеральные деньги, но пока с учетом бюджетных ограничений, связанных с пандемией, это достаточно сложно делать, а предприятия должны развиваться. Поэтому руководство Крыма принимает решение привлекать и частные деньги - при определенном контроле со стороны государства за заявленными инвестиционными проектами.