Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказе преступления на общую сумму 9 млрд рублей, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд [рублей], арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом", - сказал он.

По словам Чиханчина, с момента запуска закона, устанавливающего контроль в системе гособоронзаказа, Росфинмониторингу совместно с Министерством обороны и правоохранительными органами удалось снизить количество фирм-"однодневок" примерно на 37%. Сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а подозрительных операций в гособоронзаказе - в три раза.

"Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов - в три с лишним раза", - сказал глава ведомства.

Расследования по антикоррупционной деятельности

Росфинмониторинг провел более 5 тыс. финансовых расследований в рамках антикоррупционной деятельности, выявлено активов на 35 млрд рублей.

"С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. финансовых расследований, [заведено] порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 млрд рублей и уже возвращено активов на 38,5 млрд рублей по коррупционным делам", - сказал Чиханчин.

Глава ведомства отметил, что также проводится меры профилактического характера. Совместно с администрацией президента, антикоррупционными комиссиями в министерствах и коллегией судей Росфинмониторинг проверил более 75 тыс. государственных служащих, которые работают или планируют устроиться. Несколько сотен претендентов на государственную службу получили отвод на основании наших материалов ведомства.

Бюджетные средства

Около 2,5 трлн рублей бюджетных средств и порядка 20 тысяч подрядчиков находятся на контроле у Росфинмониторинга, доложил глава ведомства. "На сегодняшний день порядка 2,5 трлн рублей денежных средств находится на мониторинге у нас, порядка 36,5 тыс. контрактов, около 20 тыс. исполнителей и заказчиков", - сказал он.

Глава Росфинмониторинга отметил, что на текущий момент в целом запущен механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств, и сейчас вырабатываются критерии оценки рисков исполнения контрактов - по исполнителям, по заказчикам - и механизмы минимизации этих рисков.

Также Чиханчин назвал сферы, которым Росфинмониторинг уделяет повышенное внимание. "В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование - у нас комплексный план, демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки", - отметил глава ведомства.

Картельные сговоры

Помимо этого, Чиханчин отчитался об итогах работы по выявлению картельных сговоров.

"Совместно с ФАС выявили примерно около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 млрд рублей с недобросовестными исполнителями, порядка 100 исполнителей отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверок", - добавил глава Росфинмониторинга.

Чиханчин пояснил, что в наибольшей зоне внимания остаются дороги, образование, демография.

"С точки зрения автодорог. Мы сейчас работаем непосредственно с Минтранспортом, вырабатываем совместные риски, меры [их] минимизации. Я думаю, что этот проект в дальнейшем будем разрабатывать с другими министерствами" , - отметил глава ведомства.