Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела", - отметил Чиханчин.

Глава финансовой разведки подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом. "Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили", - отметил он.

Чиханчин заверил, что механизм, который называется "Прозрачный блокчейн", позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.