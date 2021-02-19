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Обновлено 

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой

Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела", - отметил Чиханчин.

Глава финансовой разведки подчеркнул, что ведомство тесно сотрудничает в этом направлении с коллегами за рубежом. "Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили", - отметил он.

Чиханчин заверил, что механизм, который называется "Прозрачный блокчейн", позволит увидеть все движения с криптовалютой и раскрыть конечного ее бенефициара.

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