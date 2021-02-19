Реновация Печенгского округа под Мурманском потребует более 270 млн рублей

МУРМАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 270 млн рублей направят на строительство и реконструкцию объектов в Печенгском районе Мурманской области в соответствии с комплексным планом реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных. Об этом сообщил заместитель губернатора - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский в ходе выездного совещания по реновации ЗАТО в Заполярном в пятницу.

Печенгский округ образован в границах одноименного района в Мурманской области, расположенного у границы с Норвегией. Административный центр находится в поселке городского типа Никель, всего в округ входят 17 населенных пунктов, в ряде из них дислоцируются воинские части Северного флота. Общее количество населения - около 40 тыс. человек.

"Печенгский округ у нас - одно из семи муниципальных образований, где проводятся мероприятия по реновации ЗАТО. В рамках реновации в Печенгском округе планируется выполнить мероприятия на общую сумму 273 млн рублей. Это всего пять мероприятий. В этом году предусмотрено 100 млн рублей на первый этап", - сказал Сандурский.

Он уточнил, что первый этап реновации в Печенгском районе начнется с реконструкции объектов культуры, спорта и образования, также планируется капитальный ремонт жилых домов. "Реконструкция ДК "Восход" в Никеле должна начаться в этом году, сейчас завершается работа по проектированию и мы должны уже в конце месяца получить заключение по достоверной сметной стоимости и выйти на заключение договоров на реконструкцию. Также предусмотрена в поселке Спутник реализация двух социальных объектов, это один объект культуры и один объект спорта. <…> Два мероприятия предусмотрены, это всего девять ремонтов капитальных многоквартирных жилых домов", - пояснил Сандурский.

По словам замгубернатора, все работы по указанным объектам должны завершиться в период с июля по сентябрь 2021 года, исключение составляет ДК "Восход", там реконструкция продлится три года.

По информации правительства региона, комплексный план по реновации ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных в Мурманской области предусматривает 26 мероприятий на общую сумму 978 млн рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией (поселок Высокий и две стоящие рядом воинские части), Печенгский район (Печенга и Спутник) и Североморск. Средства выделены, первый этап должен быть реализован до конца сентября 2021 года.