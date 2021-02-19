Правительство прорабатывает вопрос расширения НДД на сверхвязкую нефть

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство прорабатывает ряд стимулирующих мер для добычи трудноизвлекаемой нефти, в том числе расширения периметра налога на дополнительный доход (НДД) для выработанных месторождений и с высоковязкой нефтью. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".

"В настоящее время прорабатывается ряд механизмов для поддержки отрасли. В частности, это расширение периметра применения НДД для стимулирования нефтедобычи на месторождениях с высокой степенью выработанности и содержащих запасы вязкой и сверхвязкой нефти", - сообщил он.

По его словам, меры государственной поддержки и налогового стимулирования позволят обеспечить стабильность ресурсного потенциала страны, чтобы при необходимости удовлетворить растущий спрос на нефть в рекордно короткие сроки, заметил он.

Льготы по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) при добыче сверхвязкой нефти и другие стимулирующие преференции для нефтяников власти отменили осенью прошлого года. Минфин посчитал, что компании пользуются этими возможностями неэффективно, и рассчитывал за счет этого привлечь в бюджет более 300 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. Взамен им было предложено перейти на режим НДД, условия которого осенью также ужесточились.

Нефтяники к новому предложению отнеслись со скепсисом и жаловались на то, что без льгот разработка проектов будет невыгодна. Так, начальник департамента обеспечения добычи нефти и газа "Лукойла" Азат Хабибуллин говорил ТАСС, что компания прекратила инвестиции в рост добычи сверхвязкой нефти после отмены льгот по НДПИ в 2020 году. В частности, прекращены инвестиции в развитие Ярегского нефтяного месторождения в Коми и других подобных проектов.