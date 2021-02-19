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Кабмин прорабатывает вопрос перевода торговли углем на СПбМТСБ на постоянную основу

Это повысит объективность ценообразования на угольную продукцию, считает вице-премьер Александр Новак

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос перевода торговли углем на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на постоянную основу, что позволит повысить объективность ценообразования на уголь в стране. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".

"Также будем работать над совершенствованием биржевых механизмов реализации угольной продукции. В этой части рассматривается возможность организации биржевой торговли углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на постоянной основе, что повысит объективность ценообразования на угольную продукцию", - заметил он.

В числе актуальных задач у правительства по угольной отрасли - совместная проработка Минэнерго и Минтрансом вопросов оптимизации транспортной логистики и широкого использования механизмов долгосрочного тарифообразования при перевозке угля, ликвидации узких мест, увеличение пропускной способности железных дорог, ускоренное развития угольных портовых терминалов на перспективных направлениях экспорта.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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