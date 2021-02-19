Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физических и 1 тыс. юридических лиц, которые подозреваются в финансировании терроризма. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Юрий Чиханчин.

"Совместно с кредитными организациями по тем признакам, которые мы разработали с ФСБ и МВД, выявлено более 2,3 тыс. физических и [одной] тысячи юридических лиц, которые подозреваются в проведении или участии финансовой деятельности по терроризму", - заявил он.

Чиханчин добавил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, а также был закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел о терроризме.

Помимо этого, глава Росфинмониторинга рассказал, что удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году.

"Мы работаем по конкретным уголовным делам совместно, по ячейкам МТО. Хотел бы одно сказать: совместно с МВД, ФСБ и коллегами из Турции нам удалось выйти на финансовый след и на террористов, которые совершили террористический акт в 2017 году в Стамбуле", - добавил он.