"Автоваз" в 2020 году получил €196 млн чистого убытка

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток "Автоваза" в 2020 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил €196 млн против прибыли в €72 млн годом ранее, говорится в отчете Renault Group.

При этом операционная прибыль компании в 2020 году сохранилась практически на уровне 2019 года, составив €129 млн против €130 млн. Прибыль до вычета налогов выросла в 3,6 раза - до €77 млн.

Выручка предприятия снизилась до €2,799 млрд против €3,376 млрд в 2019 году.

"Автоваз" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2020 году упали на 5%, до 343,5 тыс. машин.

Владельцем автопроизводителя является совместное предприятие "Ростеха" (32%) и Renault (68%) - Alliance Rostec Auto B.V.