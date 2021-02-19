"Газпром" заявил, что расход газа в Европе на треть превысил объемы прошлой зимы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Холодная зима в Европе привела к истощению запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) и создает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в 2021 году. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Из европейских ПХГ уже поднято 55,5 млрд куб. м газа - на треть больше, чем было закачано прошлым летом. Уже сейчас, в разгар отопительного сезона, из "подземок" Европы отобрано на 27,6% больше газа, чем за всю прошлую зиму", - отмечает "Газпром".

Холдинг со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщает, что запасы газа в европейских ПХГ упали ниже 40%, хотя всего 11 дней назад уровень был около 50%.

Ранее "Газпром" сообщал, что из-за холодной зимы экспорт газа "Газпрома" во Францию с начала года вырос почти в 1,5 раза, Германия с 1 по 10 февраля увеличила закупку российского газа на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт газа "Газпрома" с 1 января по 15 февраля в страны дальнего зарубежья вырос на 36,5% (или на 7,4 млрд куб. м) - до 27,5 млрд куб. м, сообщал ранее холдинг. В частности, закупки увеличили такие крупные потребители российского газа, как Германия (на 35,5%), Турция (на 30,5%), Италия (на 112,7%), Франция (на 43,7%), Польша (на 63,7%) и Нидерланды (на 8,4%).