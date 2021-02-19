В Петербурге продлят мораторий на демонтаж киосков и ларьков на 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Мораторий на демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов в Санкт-Петербурге будет продлен до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, указав, что соответствующая договоренность достигнута в ходе его встречи с губернатором Александром Бегловым.

"В условиях сегодняшней сложной послепандемийной ситуации нужно сократить программы по сносу нестационарных торговых объектов. Мы договорились, что на этот год - до конца 2021 года - продлевается мораторий на снос нестационарных торговых объектов", - сказал Титов после встречи с губернатором.

Ранее бизнес-омбудсмен предложил ввести во всех регионах России годовой мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов для восстановления рынка после кризиса. Он отмечал, что нельзя убирать законно стоящие торговые объекты под предлогом благоустройства, дорожных работ. При этом, по его мнению, все, "кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места".