Эксперимент по маркировке пива в РФ пройдет с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило проведение эксперимента по маркировке пива с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в документе.

Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ. Минпромторгу и Минфину поручено до 30 июня разработать и утвердить методические рекомендации и план-график проведения эксперимента.

Как рассказал ТАСС руководитель управления подакцизных товарных групп оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Ян Витров, пилотный проект - это время, которое компании могут использовать для спокойной подготовки к обязательной маркировке. "Чем раньше участники оборота включаются в эксперимент, тем более спокойно проходит переход на новые бизнес-процессы. Когда начинать, каждый решает сам, главное - быть готовым к дню запуска обязательной маркировки. Опыт других отраслей показывает, что откладывать не стоит", - сказал он.

Витров сообщил, что сейчас уже более 40 компаний подали заявки на включение в рабочую группу эксперимента, что позволяет им участвовать в выработке решений. Средняя длительность подготовки составляет от 4 до 9 месяцев. "Это означает, что выпуск маркированной продукции придется на холодный сезон, начиная с сентября 2021 г.", - отметил он.

О маркировке

С 1 июля 2020 г. в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 г. введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 г. - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.