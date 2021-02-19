Мосбиржа допускает к торгам бумаги Oracle, Sony, Toyota и других иностранных эмитентов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московская биржа 1 марта 2021 года планирует допустить к торгам еще 33 акции и депозитарные расписки крупнейших международных компаний, среди которых Oracle, Sony, Toyota. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Также список торгуемых акций пополнят United Airlines, Moderna, Ebay, Macy’s и Gap.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 88.

"В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов", - добавили на Мосбирже.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.