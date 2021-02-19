"Сбер" начал продавать умные устройства под собственным брендом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Сбер" запустил собственную платформу умного дома и начал продажи умных устройств под брендом Sber, говорится в сообщении группы.

"Сбер объявляет о запуске собственной платформы умного дома и старте продаж новых умных устройств под брендом Sber - смарт-ламп и смарт-розеток, управление которыми будет интегрировано с виртуальными ассистентами семейства "Салют", - отмечается в сообщении.

Взаимодействовать с новыми устройствами можно через интерфейсы мобильного приложения, а также с умного экрана SberPortal и умной медиаприставки SberBox. Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс. Интеграция умных устройств Sber позволяет автоматизировать их работу в доме и управлять ими, как единым целым.

Рекомендованная розничная цена умных ламп Sber и умной розетки Sber составит 990 руб. и 1390 руб. соответственно.