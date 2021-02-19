Минфин предлагает донастройку демпфера после обсуждения с нефтяными компаниями

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минфин предлагает провести донастройку демпфера, скорректировав в 2024 году индикативные цены на бензин и дизельное топливо, а также ряд других налоговых новаций, сообщает министерство.

Предложения вносятся в рамках законопроекта для реализации основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России на 2021-2023 годы, утвержденных в прошлом году. Документ разрабатывался с учетом сложившейся экономической ситуации и направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения.

"[Предполагается] донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках. В частности, предлагается корректировка в 2024 году индикативных цен на бензин и дизельное топливо для расчета демпфера, предусматривающая их индексацию на 1%", - говорится в сообщении Минфина.