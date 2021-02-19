Титов подтвердил, что кабмин обсуждает новый пакет мер поддержки бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил, что правительство занимается обсуждением очередного пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за последствий пандемии коронавируса.

"Пакет обсуждается. Мы уже этому рады, потому что совсем недавно - осенью 2020 года - даже и разговоров об этом не было", - сказал Титов, отвечая на вопрос ТАСС о том, известно ли ему о подготовке нового пакета мер поддержки бизнеса на федеральном уровне.

По словам Титова, последний мониторинг показывает, что "по крайней мере треть бизнеса продолжает падение в России, поэтому меры поддержки нужны".

Как ранее сообщила газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, правительство сформировало новый пакет поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), направленный на сохранение занятости.

По данным газеты, в пакет вошли пять видов поддержки. В частности, предусматривается перезапуск программы льготного кредитования по ставке 0%, дополнительное снижение (на 2-3 п. п.) стоимости льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам - условием для получения такого займа является увеличение персонала на 10% к декабрю относительно начала 2021 года. Кроме того, к мерам относится списание задолженности по налогам и страховым взносам за март и первый квартал 2020 года для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые входят в список пострадавших от пандемии коронавируса. Также предполагается фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться специальными условиями.

По данным газеты, этот перечень мер поддержки проходит под грифом "считать возможным поддержать". Минэкономразвития, Минфину и ФНС поручено проработать данный пакет и рассчитать потребность в бюджетном финансировании.