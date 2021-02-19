Торговый оборот между ФРГ и Россией в 2020 году сократился на 22,2%

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и политические разногласия стали причиной крупного сокращения торгового оборота между Россией и ФРГ в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, которое распространил в пятницу Восточный комитет германской экономики (OAOEV).

Германский экспорт в РФ сократился на 13,1%, до €23 млрд. Импорт из России снизился на 29,9%, до €21,9 млрд. Товарооборот составил €44,9 млрд - на 22,2% меньше, чем в 2019.

"Германо-российский товарообмен оказался на самом низком уровне с 2005 года", - отметили в комитете.

"2020 год оказался очень сложным не только из-за коронавируса, но и из-за серьезных политических конфликтов, которые заметно ударили по экономике", - заявил глава OAOEV Оливер Хермес.