"Норникель" не будет оспаривать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб. за ущерб природе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Норникель" не будет оспаривать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и выплатит требуемую сумму, говорится в сообщении компании.

"Норильский никель" после получения решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля 2021 года в отношении инцидента с разливом дизельного топлива 29 мая 2020 года на ТЭЦ № 3 (ТЭЦ-3) в районе Кайеркан города Норильска сообщает, что после тщательного рассмотрения мотивировочной части решения и оценки перспектив обжалования было принято решение об исполнении решения суда", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров сообщил, что компания выплатит штраф за причиненный ущерб природе из-за аварии в Норильске по решению суда. Выплата будет происходить за счет сокращения прибыли и соответствующего снижения дивидендов.

"После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу. Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Норникеля" Гарета Пенни.

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.