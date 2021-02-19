Мишустин провел заседание правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правкомиссии по иностранным инвестициям, на котором одобрен ряд сделок, сообщает пресс-служба правительства.

"На заседании под руководством председателя правительства Михаила Мишустина были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах", - отмечается в сообщении.

В частности, по итогам заседания одобрена сделка Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC) в отношении российского общества "ИНК-Красноярск", деятельность которого связана с разведкой и добычей нефти на новых нефтеносных территориях.

В заседании комиссии приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Александр Новак, федеральные министры. С основным докладом выступил глава ФАС Максим Шаскольский.