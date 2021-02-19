Минэкономразвития обсуждает с министерствами дополнительные меры поддержки бизнеса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития России обсуждает внутри ведомства и с другими министерствами дополнительные меры поддержки бизнеса, в частности льготную кредитную поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина правительство РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития России активно обсуждает их внутри ведомства и с другими ФОИВами, особенно в части льготной кредитной поддержки", - сообщили в Минэкономразвития.

В МЭР отметили, что правительство РФ при этом в первую очередь руководствуется целью сохранить занятость и поддержать рабочие места.

Кроме того, в министерстве напомнили, что на текущий момент компании, пострадавшие от пандемии, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 г. Среди них - мораторий на проверки для малого бизнеса, меры поддержки производителей и продавцов подакцизных товаров, либерализация требований к заемщикам РГО и МФО, льготная программа кредитов под 8,5% (с 2021 г. предполагается снижение предельной ставки до 7% и продление либерализованных требований к заемщикам).

Ранее Минэкономразвития не исключало, что в марте компании в сфере услуг, в том числе общепита и гостиничного бизнеса, могут начать сокращать сотрудников, поэтому для их поддержки будут проработаны дополнительные меры.