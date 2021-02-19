Правкомиссия РФ одобрила сделку Tawazun с "Вертолетами России" по "ВР-технологиям"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку арабской Tawazun с "Вертолетами России" по "ВР-технологиям", говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

"Правительственная комиссия одобрила в том числе сделку, в результате совершения которой арабская компания "Тавазун Стратиджик Девелопмент Фанд ЛЛС" совместно с российским холдингом "Вертолеты России" будет вести разработку и организацию производства российским обществом "ВР-Технологии" новых моделей вертолетов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Tawazun намерен купить 50% акций компании "ВР-Технологии", которая разрабатывает легкий многоцелевой вертолет VRT500 и беспилотный VRT300.

О сделке было объявлено в 2019 году, предполагалось, что совместные инвестиции обеих сторон в развитие компании составят около €400 млн. Как уточнял тогда министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в ОАЭ рассматривают использование техники, которую производит "ВР-Технологии", в первую очередь как такси из аэропорта Дубая в разные точки для туристов, которые будут заинтересованы в быстром передвижении. По мнению гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, ближневосточные инвесторы "ускорят реализацию проектов VRT300 и VRT500".

Tawazun уже владеет 36% в российском автомобильном проекте Aurus.