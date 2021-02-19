Борисов заявил о необходимости разработать линейку новых композитов для авиации

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. РФ нужно разработать линейку новых композитных материалов для авиации, считает вице-премьер РФ Юрий Борисов. В пятницу Борисов провел совещание в ОЭЗ "Алабуга" по импортозамещению композитных материалов в гражданском авиастроении и других отраслях промышленности.

"Было отмечено, что, начиная с 2019 года удалось полностью импортозаместить компонентную базу для создания композитного крыла, элементов механизации, центроплана и хвостового оперения российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300", - говорится в сообщении.

"Надеемся, мы существенно продвинемся на мировом рынке продукции из углеродных волокон. При этом хочу подчеркнуть, что в связи с выбытием старой номенклатуры углеродных материалов требуется разработка, согласование с заказчиками, выпуск, испытания и квалификация линейки новых углеродных материалов. А также - проведение испытаний изделий разной степени масштабности", - приводит пресс-служба слова Борисова.

В свою очередь, гендиректор композитного дивизиона Росатома UMATEX Александр Тюнин отметил, что введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского рынка в среднепрочном, высокопрочном, высокомодульном углеродном волокне и закрепить импортонезависимость РФ в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках.

Композиты на основе углеродного волокна востребованы в авиа- и судостроении, энергетике, машиностроении и других индустриях.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что РФ при производстве крыла МС-21 будет использовать только отечественные композитные материалы. Санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла этого самолета. РФ запустила производство композитной нити.