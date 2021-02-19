Титов: налоговая нагрузка выросла у 60% предпринимателей, применявших ЕНВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Налоговая нагрузка выросла у 60% российских предпринимателей при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие налоговые режимы. Об этом сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"ЕНВД отменили с 1 января. Могу сказать, что у 60% предпринимателей увеличилась налоговая нагрузка при переходе на другой налоговый режим", - сказал он.

Титов напомнил, что альтернативными режимами являются упрощенная система налогообложения (УСН), единый cельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД).

ЕНВД перестал действовать в России с 1 января 2021 года. Он не зависел от полученной выручки и рассчитывался исходя из предполагаемого (вмененного) дохода по ставке от 7 до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользовались ЕНВД, освобождались от уплаты налога на прибыль, НДС (за исключением импортного) и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Среди отрицательных сторон режима ЕНВД называлась несоразмерность налоговой нагрузки и рентабельности бизнеса, непрозрачность формирования финансового результата, а также использование этого режима при дроблении бизнеса. Данный режим в России применяли около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Доля МСП

Доля малых и средних предприятий (МСП) в России, которые были вынуждены прекратить свою работу в 2020 году в том числе из-за ситуации с пандемией коронавируса, не превышает 3%. "Мы увидели, что закрыто всего в целом по стране 3% малых и средних предприятий", - сказал Титов в ходе своей рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Общая численность МСП к январю 2021 года составила почти 5,7 млн субъектов, отметил он.

Малые и средние предприятия, входящие в число пострадавших из-за пандемии, могли претендовать на несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке смогли получить субсидии за апрель и май - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня по 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях со льготной ставкой 2% годовых. Дополнительные программы поддержки были введены также региональными властям.