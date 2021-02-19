Акции "Норникеля" на Мосбирже растут почти на 5%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже после сообщения компании о том, что "Норникель" не будет оспаривать решение суда о взыскании 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и выплатит требуемую сумму, выросла на 3,9% и достигала 27 тыс. 736 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:33 мск.

По данным на 17:57 мск, ценные бумаги "Норникеля" еще ускорили рост - до 4,8% и торговались по 27 тыс. 974 руб. за шт. (+4,6%).

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб.

В новость были внесены изменения (18:19 мск) — добавлена информация по тексту, заголовок приводится в новой редакции.