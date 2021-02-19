Лавров: вопрос статуса "Северного потока - 2" закрыт в ЕС для тех, кто уважает закон

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вопрос юридического статуса газопровода "Северный поток - 2" был исследован профильной службой Еврокомиссии и закрыт для всех в ЕС, кто уважает закон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК , фрагмент которого выложен на сайте холдинга.

"Когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток - 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии. Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", - указал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия на 100% выполняет свои договорные обязательства в связи с "Северным потоком - 2". "Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом, - решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование", - добавил министр.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.