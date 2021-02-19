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ЕЭК предлагает создать общий рынок лома в ЕАЭС

Идею обсудят на совете Евразийской экономической комиссии 26 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает создать общий рынок лома в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом на своей странице в Facebook написала помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Сегодня на оперативном комитете высокого уровня обсуждали вопрос лома и отходов черных металлов. Комиссия считает, что в ЕАЭС необходимо создать общий рынок в этой сфере", - отметила Малкина.

По ее словам, коллегия планирует вынести свои предложения на совет ЕЭК, который пройдет 26 февраля.

Ранее сообщалось, что ЕЭК прорабатывает вопрос ограничения экспорта лома черных и цветных металлов за пределы ЕАЭС.

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