"Лукойл" заявил о росте налогов на добычу сверхвязкой нефти в 25 раз

УХТА /Республика Коми/, 19 февраля. /ТАСС/. Фискальная нагрузка на добычу сверхвязкой нефти в 2021 году вырастет в 25 раз, высоковязкой - в 1,5 раза, суммарно на 40 млрд рублей, сообщил вице-президент по экономике и планированию "Лукойла" Геннадий Федотов на выездном совещании комитета по энергетике Госдумы.

"После изменения законодательства с 2021 года фискальная нагрузка по сверхвязкой нефти возрастает в 25 раз, по высоковязкой - в 1,5 раза. Суммарный прирост налоговой нагрузки составит около 40 млрд рублей в год", - сказал он.

По словам Федотова, дальнейшая эксплуатация месторождений становится низкорентабельной, что вынуждает оперативно пересматривать планы дальнейшего развития данных активов вплоть до возможной консервации.

Ранее "Лукойл" прекратил инвестиции в рост добычи сверхвязкой нефти из-за отмены льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В компании предложили предусмотреть отдельную группу налога на дополнительный доход (НДД) для сверхвязкой нефти. "В качестве системной меры предлагается предусмотреть с 2022 года отдельную группу НДД с параметрами, учитывающими высокие удельные затраты", - говорится в презентации Федотова на совещании.

"Лукойл" также предложил предусмотреть с 2021 года инвествычеты по НДПИ, аналогично вычетам для "Татнефти" и "Газпром нефти".