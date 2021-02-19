Минфин разработает параметры НДД для сверхвязкой нефти до конца 2021 года

УХТА (Республика Коми), 19 февраля. /ТАСС/. Минфин разработает параметры для отдельной группы налога на добавленный доход (НДД) для сверхвязкой нефти до конца 2021 года, сам налоговый режим будет введен в 2024 году. Об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов на выездном совещании комитета по энергетике Госдумы.

"Мы не допустим такого сценария (консервации месторождений высоковязкой нефти - прим. ТАСС), мы до конца 2021 года разработаем параметры НДД для сверхвязких нефтей, введем в действие с 2024 года, при этом у компании в 2022-23 годах будет понимание, какие это будут параметры, исходя из этого они смогут планировать инвестиции", - сказал он.

Сазанов отметил, что Минфин готов к донастройке фискальной системы нефтяной отрасли и к диалогу с нефтяниками. "Мы готовы к обсуждению донастройки параметров НДД и в целом параметров налогового режима в нефтяной отрасли, открыты к диалогу", - подчеркнул он.

В то же время в ведомстве заявили, что не готовы рассматривать предоставление налогового вычета по НДПИ для сверхвязкой нефти. "На данный момент мы не готовы рассматривать вариант с предоставлением инвестиционного налогового вычета в связи с хорошей конъюнктурой цен на нефть", - сказал Сазанов.

Минэнерго поддержало предложения о переводе сверхвязкой нефти в отдельную группу НДД. "Мы поддерживаем проработку вопроса перевода данной категории на НДД и выработку правильных параметров, чтобы разработка месторождений могла продолжиться", - заявил замминистра энергетики Павел Сорокин. По словам Сорокина, это нужно сделать как можно скорее.