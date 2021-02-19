Грефа избрали председателем общественного совета при Минэнерго РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф избран председателем общественного совета Министерства энергетики РФ, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В ходе заседания председателем общественного совета при Минэнерго России был избран президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, заместителем председателя общественного совета - ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев", - говорится в сообщении.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что ведомство нацелено на выстраивание продуктивного диалога с советом для реализации климатической политики и развития альтернативной энергетики в России, а также технологического развития отрасли.

В свою очередь Греф добавил, что в первой половине года работа общественного совета будет сосредоточена вокруг развития водородной энергетики, климатических вопросов и обсуждения Энергетической стратегии до 2035 года.