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Грефа избрали председателем общественного совета при Минэнерго РФ

Его заместителем стал ректор МЭИ Николай Рогалев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф избран председателем общественного совета Министерства энергетики РФ, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В ходе заседания председателем общественного совета при Минэнерго России был избран президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, заместителем председателя общественного совета - ректор Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев", - говорится в сообщении.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что ведомство нацелено на выстраивание продуктивного диалога с советом для реализации климатической политики и развития альтернативной энергетики в России, а также технологического развития отрасли.

В свою очередь Греф добавил, что в первой половине года работа общественного совета будет сосредоточена вокруг развития водородной энергетики, климатических вопросов и обсуждения Энергетической стратегии до 2035 года.

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Шульгинов, Николай ГригорьевичГреф, Герман Оскарович
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