Правительство не поддержало проект строительства десятков мусоросжигательных заводов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство не поддерживает существующий проект по строительству десятков заводов по сжиганию мусора и выработке ими дорогой электроэнергии, делая ставку на вторичную переработку. Об этом в пятницу написала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в Instagram.

"Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается оплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор? Вместе с Александром Валентиновичем (Новаком - прим. ТАСС) по итогам совещания поручили ведомствам вместе с Минфином детально проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. В том виде, который есть сейчас, - точно не поддерживается", - написала Абрамченко после встречи с министром энергетики.

У нее также вызывает вопрос целесообразность такого количества объектов. Инвестпроекты по сортировке и утилизации отходов при поддержке государства вкупе с раздельным сбором мусора, извлечением полезных фракций, должны на территории всей страны создать единую эффективную систему. В этой связи Минприроды вместе с "Российским экологическим оператором" поручено проанализировать потребность страны "в таких объектах и таком виде утилизации", отметила Абрамченко.

"Первое по энергетической утилизации - экологические решения. У меня они вызывают много вопросов. Например, сегодня на совещании коллеги говорили о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе, на экономическое состояние отраслей", - добавила она.

Зампред правительства также отметила, что видение правительства - создание цикличной системы. Для этого необходимо использование всего, что можно, в качестве вторичных материальных ресурсов, в том числе многого из "хвостов" в качестве техногрунта или другого сырья для разных отраслей, например, строительства и сельского хозяйства.

О мусоросжигательных заводах

Ранее сообщалось, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.