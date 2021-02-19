В "Газпроме" заявили, что "Северный поток - 2" будет реализован

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" будет реализован, однако сроки строительства газопровода зависят от многих факторов, в том числе погодных, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в ходе встречи с инвесторами.

Ранее в СМИ сообщалось о завершении строительства в апреле 2021 года.

"Не стоит заострять внимание конкретно на завершении сроков строительства и запуска проекта, для нас важен запуск самого проекта, и мы это действительно совершим. Сроки строительства зависят от многих факторов, включая погодные условия. Точных дат нет ", - сказал Садыгов.

Он добавил, что "Газпром" прикладывает максимум усилий для реализации проекта.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года строительство возобновилось.

В настоящее время оператор проекта строительства газопровода - Nord Stream 2 - укладывает участок "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Как ранее сообщалось, к настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Осталось уложить около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

К настоящему времени проект реализован более чем на 95%.