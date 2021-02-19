СП "Системы" и "Сбера" купит 30% "Электрозавода" за 5,8 млрд руб.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Совместное предприятие АФК "Система" и "Сбера" - ООО "Мегаполис-Инвест" - подписало соглашение о приобретении у частных инвесторов 29,64% пакета акций производителя электротехнического оборудования "Группа Электрозавод" за 5,8 млрд руб., увеличив долю в нем до 94,01%. Об этом говорится в сообщении корпорации.

В декабре 2020 года "Мегаполис-Инвест", в котором "Система" владеет 75,86%, а "Сбербанк Инвестиции" - 24,14%, приобрело 64,37% пакета акций АО "Электрозавод" и 100% ООО "Электрокомбинат" ("Группа Электрозавод") за 24,7 млрд рублей. В рамках сделки стороны предоставили СП акционерное финансирование в размере 11 млрд руб. и 3,5 млрд руб. соответственно. Кроме того, "Сберинвест" предоставило СП заемное финансирование на 10,2 млрд руб.

Тогда же стороны заключили соглашения, предоставляющие АФК "Система" право приобрести принадлежащую "Сберинвест" долю в уставном капитале "Мегаполис-Инвеста".

В периметр "Группы Электрозавод" входят мощности по производству трансформаторного оборудования в Москве и Уфе, сервисные подразделения, научно-исследовательский и проектный институты, инжиниринговый центр, а также земельные участки в районе метро "Электрозаводская" в Москве площадью 19 га. Цель сделки - создание ведущего в России производителя трансформаторного оборудования и реализация девелоперского проекта на принадлежащих "Группе Электрозавод" земельных участках в Москве, отмечали ранее в "Системе".