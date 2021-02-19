Более 4,5 млн туристов посетили Хайнань на праздниках по случаю китайского Нового года

ХАЙКОУ, 19 февраля. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань приняла за неделю праздников по случаю Нового года по лунному календарю свыше 4,5 млн туристов. Как сообщила газета "Хайнань жибао", доход местной индустрии гостеприимства с 11 по 17 февраля превысил 5,8 млрд юаней (около $900 млн).

По последним данным, с 11 по 16 февраля доля занятых номеров в гостиницах Санья, главного курортного города провинции, составила в среднем 61%. При этом заполняемость отелей высокого уровня в заливе Хайтанвань превысила 72%, а в заливе Ялунвань - 74%. Большое число гостей провинции, отметило издание, приезжало сюда для активного отдыха: они занимались дайвингом, серфингом, совершали походы в тропические леса, а также поездки на катерах и яхтах в море. Помимо традиционных курортов, таких как Санья и Ваньнин, спросом у туристов также пользовались и новые направления. Так, недавно открывшийся заповедник Байхуалин, расположенный в центральной гористой части острова, принял за неделю праздников порядка 80 тыс. посетителей.

Во избежание рисков распространения коронавируса в преддверии китайского Нового года власти КНР призвали население по возможности ограничить поездки по стране, выдвинув инициативу "встречаем Новый год на месте". В это время жители Китая обычно возвращаются из больших городов, где они работают или учатся, на малую родину, чтобы навестить родных и близких. Инициатива властей повлияла на турпоток на Хайнане, и путешественники в этот раз предпочли дальним поездкам туры в ближайшие регионы, уточнило издание.

В 2019 году, до пандемии, за неделю новогодних праздников Хайнань посетили более 5,8 млн человек.

Правительство КНР к 2025 году планирует превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.