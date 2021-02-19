США не раскрывают суть своих переговоров с ЕС по проекту "Северный поток - 2"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти США не раскрывают суть своих переговоров с ЕС относительно проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил в пятницу во время регулярного брифинга.

"Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения", - сказал Прайс.

При этом он повторил, что США считают "Северный поток - 2" "плохой сделкой" для Европы. "В течение какого-то времени мы ясно давали понять, что [считаем] "Северный поток - 2" плохой сделкой и компании рискуют [попасть под] санкции, если они участвуют [в проекте]. Но, как мы говорили, мы не анонсируем [заранее] какие-либо потенциальные санкции. Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы у Европы была надежная и диверсифицированная сеть энергоснабжения, которая не подрывает нашу коллективную безопасность. Наша цель во всем этом - укрепление европейской энергетической безопасности и защита от хищнического поведения", - утверждал Прайс.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". По информации издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени трубопровод завершен более чем на 95%.

16 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с властями Германии относительно проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" и возможности применения американских санкций.