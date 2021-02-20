Эксперт назвал самые популярные мошеннические схемы с банковскими картами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мошенники для получения данных карт клиентов банков чаще всего звонят с подменных номеров и представляются сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций или даже Банка России. В своих разговорах они обычно используют одну из нескольких отработанных схем, сообщил ТАСС руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

"По данным статистики Банка России, 64% случаев мошенничества связаны с различными инструментами социальной инженерии. Например, когда злоумышленники звонят с подменных номеров, представляются сотрудниками службы безопасности любого банка, в том числе Центрального банка, и просят установить программы "защиты", снять и положить средства на "безопасный счет" или узнать данные учетной записи", - отметил эксперт.

По его словам, чаще всего мошенники используют один из пяти сценариев. Например, говорят, что по карте прошла операция, которую вы не подтверждаете. Для ее отмены злоумышленники просят предоставить данные карт, коды из сообщений или пароли онлайн-банка. Эти данные "для безопасности" могут попросить не сообщать лично, но озвучить "голосовому роботу" или ввести цифрами на телефоне. Еще один сценарий: кто-то из сотрудников банка подозревается в мошенничестве, поэтому необходимо перевести деньги "в безопасное место" или поместить наличными деньгами в "секретную ячейку", которой является банкомат на соседней улице.

Кроме того, мошенники могут предложить установить дополнительное приложение на телефон для остановки якобы несанкционированных операций. В случае же, если вы не имеете карт первоначально названного мошенниками банка, вас могут "переключить" звонок на службу безопасности вашего банка, и вы продолжите общаться с мошенниками.

Также злоумышленники могут попытаться получить данные карты под предлогом предоставления положенных вам якобы социальных выплат или господдержки, рассказал Камзеев.

Как не попасться на уловки мошенников

Мошенники постоянно придумывают новые "легенды" для получения данных клиентов банков, однако есть несколько правил, которые помогут не попасться на их уловки, подчеркнул эксперт. В частности, не следует никому сообщать свои персональные данные - никто из сотрудников ни одного из банков никогда не спросит реквизиты карты или логин и пароль от онлайн-банка, а также коды и пароли из смс и push-сообщений. "Эти данные должны знать только вы. Если у вас запросили эту информацию - вам звонит мошенник", - сказал Камзеев.

Также эксперт не рекомендует устанавливать сторонние приложения. У каждого банка есть свое мобильное приложение и ни один из сотрудников банка не будет предлагать установить другое приложение, подчеркнул он. "Особо опасны приложения, дающие доступ к удаленному управлению вашими устройствами. Например, Teamviewer Quick Support. С помощью них мошенник может читать сообщения и полностью управлять телефоном", - добавил Камзеев. Кроме того, эксперт посоветовал не доверять незнакомым ресурсам в интернете, в том числе в вопросе оплаты услуг.

"К сожалению, от мошенников не застрахован никто. Поэтому нужно всегда держать ухо востро. Обращайте внимание на попытки психологического воздействия. Сотрудники банка никогда не будут оказывать на вас давление во время звонков, такое как нагнетание беспокойства, ощущения, что вас постоянно торопят и ждут немедленного решения. Устанавливайте защитные программы проверенных производителей на собственных устройствах самостоятельно, не следуйте "рекомендациям" по телефону. При подозрении на мошенничество всегда обращайтесь в банк и полицию", - заключил Камзеев.