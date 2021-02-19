СМИ: вакцина AstraZeneca обойдется ЕС в €870 млн

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заплатит шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca €870 млн за 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили итальянские журналисты, готовящие сюжет для программы Report на третьем канале итальянского государственного телевидения RAI , в распоряжении которых оказалась копия заключенного сторонами контракта. В пятницу анонс передачи, которая должна выйти в эфире в марте, разместили на сайте программы.

Детали контракта стороны ранее не разглашали. По данным журналистов, ЕС еще до начала поставок выплатил AstraZeneca €336 млн двумя траншами. Страны-члены должны выплатить еще €534 млн после выполнении заказа. Данная сумма должна покрывать все этапы подготовки и производства вакцины, разработанной Оксфордским университетом, включая стоимость сырья и расходы на предоставление документов для регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

По подсчетам авторов расследования, каждая доза данной вакцины стоит €2,9. При этом €1,12 оплачивается бюджетом ЕС, а €1,78 - странами-получателями вакцины. Однако такая обещанная "некоммерческая" цена будет действовать до июля 2021 года. Далее фармацевтическая компания может решить увеличить цену.

Контракт с AstraZeneca ЕК подписала 27 августа на поставки 300 млн доз с возможностью дозаказать еще 100 млн доз в приоритетном порядке. Первоначально предполагалось, что первые 30-80 млн доз должны были быть поставлены еще до конца 2020 года. Однако эти сроки не были соблюдены из-за задержек с сертификацией европейским медрегулятором. Первоначальный календарь поставок предусматривал 40 млн доз в январе, 30 млн - в феврале, 20 млн - в марте, 80 млн - в апреле, 40 млн - в мае и 60 млн - в июне. Все 300 млн доз должны быть поставлены до конца первого полугодия, утверждают авторы программы. В контракте не предусмотрены никакие автоматические санкции за срыв поставок. ЕС при этом имеет право разорвать контракт. Все расходы в случае "побочных эффектов" ложатся на плечи заказчиков, за исключением случаев, когда данные "побочные эффекты" вызваны дефектом продукта или стали следствием нарушения AstraZeneca нормативов еврорегулятора.

Позиция компании

Европейский регулятор одобрил использование на территории ЕС вакцины AstraZeneca 29 января. Еще до начала поставок в Европу компания заявила о том, что сроки будут нарушены, а объемы поставок сокращены из-за нехватки производственных мощностей после покрытия всей потребности Великобритании, где вакцинируются по 2,5 млн человек в неделю. Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания не брала строгих обязательств перед ЕС, а обещала "сделать все возможно и зависящее от нее". При этом он указал, что обязательства перед Великобританией приоритетны, потому что контракт с британскими властями был заключен раньше. По его словам, вакцина от коронавируса - проект, не предполагающий коммерческой выгоды.

Известно, что на стадии испытаний были вскрыты недостатки AstraZeneca, эффективность которой оценивается до 85% при эффективности других применяющихся препаратов, включая российский "Спутник V", до 95%. Кроме того, данная вакцина изначально предназначалась для людей в возрасте до 55 лет. Потом порог был повышен до 65 лет, однако рекомендуется, чтобы прививаемые не страдали серьезными заболеваниями.